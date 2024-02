Si è svolta ieri l'operazione annunciata nei giorni scorsi per Stefano Sensi. Come riporta oggi Tuttosport nell'edizione cartacea, il centrocampista è andato sotto i ferri per rimuovere la placca inserita nella caviglia sinistra nel novembre 2022, dopo la frattura malleolo-peroneale subita ai tempi in cui giocava con il Monza.