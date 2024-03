Giuseppe Sala, Inter, Milan e WeBuild si ritroveranno attorno a un tavolo venerdì mattina. Come riporta Tuttosport, si parlerà del nuovo progetto di ristrutturazione del Meazza. La presenza di WeBuild ha ridato slancio all'idea con la creazione del cosiddetto "quarto anello", l'area ricavata tra primo e secondo anello che sarebbe utilizzata per sponsor e aziende, in cui i club metterebbero un numero consistente di posti Premium per avere maggiori ricavi.

I club, si legge, vogliono capire se gli interventi sono compatibili con la possibilità di continuare a giocare a San Siro e con quale capienza. Al momento c'è ancora un certo scetticismo.