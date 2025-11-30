Nella giornata di venerdì Beppe Marotta ha ritirato a Genova il premio 'Un Cuore da Leone-Gian Luigi Corti', parlando sia della situazione dell'Inter che dell'importanza dello sport per la sua carriera: "Vogliamo vincere e toglierci ancora tante soddisfazioni - le parole del presidente nerazzurro -. Il mio percorso dal punto di vista professionale, è chiaro, volge al termine. Vorrei finire bene nel calcio e poi ho un sogno nel cassetto. Lo sport mi ha dato tanto e vorrei restituire qualcosa. Con la mia esperienza, con le competenze acquisite, magari aiutando i più giovani. Vorrei tanto che il diritto allo sport, che è sancito dalla nostra Costituzione, vada di pari passo con la gratuità. Oggi il problema della dispersione dei nostri giovani nello sport nasce anche da difficoltà di carattere economico. Non ci sono più i mecenati e quindi le società, per dovere, per questioni di rispetto di sostenibilità, devono far pagare delle rette e non tutte le famiglie possono farlo".

Dichiarazioni che anticipano una nuova parentesi dirigenziale per il varesino, almeno secondo l'interpretazione di Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese si tratta di "parole di chi, in cuor suo, pensa un giorno neanche tanto lontano di essere Ministro dello Sport...", si legge sulel pagine dell'edizione odierna.