Cancellata, per Lautaro Martinez la brutta serata con il Napoli, match durante il quale il capitano dell'Inter ha giocato un ruolo di attore di sicuro non protagonista. Il Toro è tornato a vestire la camiseta dell'Argentina e ha ritrovato la gioia del gol: contro il Paraguay, match poi però perso dalla Seleccion di Scaloni, il diez di Inzaghi ha segnato una bellissima rete di sinistro, che non è servito a sconfiggere i rivali ma che, potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il giocatore. Lautaro "che tornerà ad Appiano Gentile giovedì prossimo, ha giocato 90 minuti - fa sapere Tuttosport che ammette come Inzaghi sperava che il suo capitano risparmiasse fatiche - e con la rete realizzata è arrivato a quota 31 gol con la Selección, agganciando così al sesto posto dei marcatori di tutti i tempi Di Maria e Higuain".