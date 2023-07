Movimenti di mercato in casa blucerchiata che coinvolgono anche l'Inter. "La Sampdoria saluta Falcone direzione Lecce e ora valuta la partenza anche di Audero, su cui resta vigile soprattutto l'Inter - spiega Tuttosport -. I blucerchiati possono insomma perdere due portieri potenzialmente titolari a stretto giro di posta ma le operazioni in uscita permetteranno comunque di mettere a posto l'indice di liquidità e quindi di agire con mani più libere sul mercato in entrata: anche il centrocampista interista Fabbian oltre al difensore olandese Mbuyamba nel mirino di Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini per garantire al tecnico Pirlo una squadra in grado di lottare per i vertici del campionato di B".

Audero biene valutato 8 milioni, mentre i nerazzurri vorrebbero girare Fabbian in prestito in Serie A e non in B. "Ma non è escluso che proprio attraverso l'affare Audero si possa trovare la formula giusta per far quadrare il doppio passaggio", scrive TS.