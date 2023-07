"I dubbi sull’operazione che potrebbe portare Romelu Lukaku alla Juventus non sono pochi, perché a prima vista è in totale e clamoroso contrasto da quanto detto e filosofeggiato da dirigenza e proprietà finora" scrive Tuttosport nella sua analisi di oggi a proposito della situazione che riguarda l'ex centravanti dell'Inter, fortemente indirizzato verso Torino. E nell'anno post-Pogba e Di Maria, spinosissimi casi che hanno condizionato il rendimento dell'intera squadra di Allegri nella passata stagione, cedere un ventitreenne dal costo di 7 milioni e mezzo (al lordo) per acquistare un trentenne dal costo d'ingaggio di 11 milioni, non sembra la scelta più idonea agli occhi di buona parte della piazza bianconera.

"Imparare dai propri errori è saggio, perseverare è diabolico" e dopo i tanti casi sanguinosi che hanno reso i bilanci della Vecchia Signora agonizzanti puntare oggi su un'altra grande scommessa solleva qualche dubbio: nella situazione attuale la Juventus "può permettersi di scommettere? Ci avevano raccontato di no. Sacrificare Vlahovic, un giocatore che non ha ancora espresso il suo potenziale, per prenderne uno che forse lo sta esaurendo è un all-in affascinante, per certi versi, ma pericoloso per altri. Anche perché, sulla carta, non sta neanche troppo simpatico ai tifosi. Anche perché Lukaku, ha avuto un comportamento in queste settimane che va oltre il cinismo a cui ci hanno abituato i giocatori e apre uno scenario mercenario spaventoso - si legge -.