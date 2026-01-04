Qualche dubbio di formazione in casa Inter in vista della partita di questa sera contro il Bologna. Secondo Tuttosport c'è la possibilità che Chivu confermi in blocco la formazione iniziale che ha portato alla vittoria di Bergamo contro l'Atalanta.

Sussistono però tre ballottaggi che verranno sciolti nell'immediato pre-partita. Bisseck, Zielinski e Thuram sono al momenti tutti e tre in vantaggio rispettivamente su De Vrij, Mkhitaryan e Pio Esposito.