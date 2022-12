Dimenticare gli ultimi infortuni, regalare lo scudetto all'Inter e raggiungere gli 80 gol con la maglia nerazzurra. Sono questi, secondo l'edizione odierna di Tuttosport , i tre grandi obiettivi di Romelu Lukaku per la seconda parte di stagione.Dopo aver smaltito il problema al bicipite femorale, Big Rom sta lavorando ad Appiano per affinare la forma fisica (secondo TS tornerà a sudare insieme ai compagni il 26 pomeriggio) con un traguardo personale nel mirino: raggiungere quota 80 gol con l'Inter entro fine annata. "Adesso è a quota 66 (in 100 gare) e arrivando a 80 si posizionerebbe ai piedi della top-ten dei marcatori di sempre del club nerazzurro", ricorda il giornale.

Il quotidiano sportivo torinese si interroga poi su qello che potrebbe essere il futuro dell'attaccante. "Ovviamente Lukaku è tornato a Milano per ritrovare il sorriso e rilanciare la sua carriera, ma anche per aiutare l'Inter a ritornare ai vertici del campionato dopo aver perso lo scudetto nella scorsa annata. L'obiettivo è difficile, battere il Napoli il 4 gennaio darebbe però subito un senso diverso al 2023 nerazzurro, un anno che Lukaku vuole che sia tutto in salsa interista, con il prestito che andrà rinnovato a fine campionato. Tra Chelsea e Inter c'è un gentlemen’s agreement per prolungare fino al 2024, ma entrambi i club - quando si sederanno al tavolo - faranno i loro giochi per ottenere il massimo possibile, sapendo bene quale sia però l'idea di Big Rom: restare a Milano", la chiosa del pezzo.