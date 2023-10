Il Benfica è atteso al Meazza questa sera per la sfida di Champions League valevole per la fase a gironi. L'unico dubbio di formazione riguarda un ex della partita, Joao Mario, secondo quanto riportato da Tuttosport. è in ballottaggio con Neres per un posto in avanti.

Per il resto i portoghesi si presenteranno con un 4-2-3-1 già visto negli ultimi quarti di Champions in cui rispetto a qualche mese fa ci saranno dei volti nuovi, da Trubin in porta al nazionale turco Kökçü in mediana.