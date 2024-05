Mentre dal Brasile Bento continua a far parlare di sé, Tuttosport fa un punto della situazione anche su Emil Audero, attuale secondo portiere dell'Inter, ma in scadenza tra poco più di un mese. A fine giugno, l'Inter per trattenere l'italoindonesiano "dovrebbe versare 7 milioni" alla Sampdoria, club proprietario del cartellino. Ma l’intenzione - fa sapere il quotidiano piemontese - "nonostante le dichiarazioni di facciata, è di guardare altrove affiancando a Sommer un titolare bis". In cima alle preferenze c'è proprio il portiere brasiliano di cui sopra con l'alternativa, sempre più quotata, Martinez del Genoa.

Sull'estremo difensore di proprietà doriana ma in forza alla squadra campione d'Italia è spuntata una nuova ipotesi futura: trattasi del Como. I due proprietari dei neo-promossi, Robert e Michael Hartono, fratelli indonesiani, !vogliono regalarsi per la Serie A il portiere italo-indonesiano, realizzando così uno dei sogni di Erick Thohir" che ai tempi lo avrebbe volentieri portato all'Inter, come ricorda TS.