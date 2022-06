C'è anche l'Inter tra i temi affrontati nella prima pagina proposta oggi da Tuttosport:

Inter, il PSG tenta Skriniar! Inzaghi: Dybala più Lukaku. Super offerta da Parigi per lo slovacco: 6 milioni a stagione. A Parigi insistono per il centrale, Marotta ha pronto l'affondo per il viola Milenkovic. Pregi e difetti dell'Inter della Joya.