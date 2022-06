Si celebra giustamente la performance di Wilfried Gnonto nel match tra Italia e Germania sulla prima pagina di Tuttosport di domenica 5 giugno, ma c'è spazio anche per l'Inter e per le polemiche alimentate dalle voci su una possibile partenza di Alessandro Bastoni. Dando eco anche all'indignazione che serpeggia sui social: "Bastoni via? I tifosi furibondi. Conte lo aspetta a Londra, il popolo nerazzurro chiede a Suning di lasciare".