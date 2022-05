La vittoria in rimonta del Bentegodi sull'Hellas Verona vale al Milan il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport. E' quanto si legge in un pezzo pubblicato sull'edizione odierna, dove si trovano anche alcune domande chiave per capire come potrebbe andare a finire l'avvincente duello tricolore tutto milanese. In chiave Inter, il quesito è semplice: sarà davvero così semplice sfidare Cagliari e Samp nelle ultime due giornate di campionato? ll gol di Altare all’ultimo secondo contro la Salernitana farà sì che la squadra di Inzaghi si troverà a dover fronteggiare "un avversario disposto a qualunque cosa - si legge -. Tra le due squadre scorrono differenze abissali, però attenzione allo spirito di sopravvivenza del Cagliari. La trasferta in Sardegna potrebbe rivelarsi più complicata di quello che è. Poi in quale stato si presenterà la Samp a San Siro per l’ultima giornata, già salva o ancora a rischio?".