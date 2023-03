Analisi tattica della Gazzetta dello Sport sull'Inter di Inzaghi, capace di stupire in Champions per poi scivolare contro avversari inferiori in Serie A. "In fondo, affrontare una grande impone approcci diversi da quelli mollicci avuti con le piccole di A. Abitudinario, però, Simone è anche nel modulo: il suo 3-5-2 è un mausoleo mai scalfito. In attesa dei quarti, il tecnico aspetta di ritrovare scampoli del vecchio Lukaku (e di Brozo), mentre lucida un centrocampo di qualità: Calha è ormai un regista di spessore europeo, Barella e Mkhitaryan sono assaltatori specializzati", spiega la rosea.