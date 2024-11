L'Inter rimette nuova benzina nel suo motore, che poi è quella vecchia che però è stata risparmiata nel turno infrasettimanale di Champions. Contro il Napoli - come riferisce la Gazzetta dello Sport - riecco Barella e Mkhitaryan a centrocampo ai lati di Calhanoglu: la linea titolare del "motore" di Inzaghi.

Freschi e riposati, in campo appena 27 minuti contro i Gunners, sia l'azzurro che l'armeno puntano la squadra di Conte.

La rosea si chiede in maniera ironica: chi sono i due giocatori dell’Inter con la media di chilometri percorsi più alta a partita in Serie A? Barella primo con 10,632 km, Mkhitaryan secondo con 10,582. Questo per dire quanto pesino i due nell'economica del gioco dei campioni d'Italia. Anguissa e McTominay saranno rivali di livello, per cui Inzaghi ha pensato bene di scaricare il contachilometri dei due maratoneti per riaverli a posto per l'ultima gara prima della nuova sosta.