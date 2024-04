La storia dell'Inter è fatta di portieri italiani, da Sarti a Toldo passando per Bordon, Zenga e Pagliuca, ma nel millennio in corso ci sono stati diversi interpreti stranieri di primissimo livello e il prossimo, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Bento.

Andrebbe a proseguire una striscia composta da Julio Cesar, Handanovic, Onana e Sommer. I primi due sono stati quelli che sono durati più a lungo, JC dal 2005 fino al 2012, quando gli subentrò lo sloveno poi divenuto capitano. Il camerunese, in compenso, è durato un solo anno ma ha permesso di arrivare a una finale di Champions League e per di più ha riempito le casse con 55 milioni dopo essere stato acquistato a zero.

Infine Sommer, 17 clean sheet solo in campionato. Ha già battuto tutti gli scettici.