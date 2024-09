Subito record di incassi per "Inter. Due stelle sul cuore", il film evento uscito da poco nelle sale per celebrare il 20° scudetto del club nerazzurro.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il film ha conquistato subito il primo posto al box office con un incasso di 182.949 euro e una media di 892 a cinema. La programmazione, partita giovedì scorso, proseguirà fino a mercoledì prossimo in oltre 240 sale in tutta Italia.