Marcus Thuram è rimasto ad Appiano Gentile per mettersi definitivamente alle spalle l'infortunio e puntare a una maglia da titolare nel derby del 23 novembre, al rientro dalla sosta.

"Lo stop è stato lungo e se la squadra non ne ha quasi per nulla risentito è solo per il grande apporto di chi ha giocato al posto del numero 9 - spiega il Corsport -. Tikus in verità è tornato a disposizione di Chivu già contro il Kairat, dove è entrato per uno spezzone soltanto nel finale. Stessa cosa accaduta contro la Lazio. Non era ancora ai suoi livelli, ingabbiato in una condizione fisica da migliorare proprio nel percorso di questi giorni. Averlo ad Appiano Gentile è manna dal cielo per il suo allenatore. Gli garantirà un percorso finalizzato a ritrovare lo smalto migliore in vista della ripresa".

Nel derby certamente ci sarà il rientro di Darmian, fermo dalla sosta di ottobre, mentre Mkhitaryan ha messo nel mirino la sfida di Pisa del 30 novembre.