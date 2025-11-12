Un aggiornamento su San Siro arriva anche dai tribunali, dove ieri sono state messe in archivio due udienze legate al due ricorsi al TAR. Il primo, presentato dall’associazione Gruppo Verde San Siro e da alcuni cittadini, riguardava la delibera di pubblico interesse del 2021, mentre il secondo faceva riferimento alle linee guida con cui furono poi approvate le linee di indirizzo per la vendita del compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”.

L'esito delle udienze, riferisce Calcio e Finanza, ha portato alla “rinuncia alla sospensiva” che porterà quindi al giudizio di merito. "Nel linguaggio della giustizia amministrativa - spiega CF -, quando in un procedimento davanti al TAR si legge questo esito, significa che il ricorrente ha deciso di non insistere più sulla richiesta di bloccare temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato".