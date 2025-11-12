PUMA e Lega Serie A lanciano da oggi il pallone per la stagione invernale di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, e competizioni Primavera 1. Dalla classica base gialla si passa a un’inedita base Fluo Orange. La novita tecnologica è l'aggiunta di una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco.

Il pallone da gioco PUMA Orbita Serie A Enilive Hi-Vis 2025/2026 è già disponibile su PUMA.com e presso selezionati retailer.