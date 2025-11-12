Problemi per l'Italia, costretta a rinunciare la Nicolò Cambiaghi per le prossime sfide con Moldavia e Norvegia. L'attaccante del Bologna lascia il raduno di Coverciano dopo aver accusato un fastidio al polpaccio destro che lo rende indisponibile per entrambe le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale. Il ct Gattuso, fa sapere l'ANSA, non sostituirà il giocatore. 
 

Sezione: News / Data: Mer 12 novembre 2025 alle 12:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print