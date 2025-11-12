Piove sul bagnato in casa Napoli: allarme Anguissa. Come riferisce il Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese si è fermato per infortunio con la sua nazionale e salterà la sfida di domani contro il Congo valida per i playoff di Coppa d'Africa.

Si parla di risentimento muscolare e a ore ci saranno le valutazioni del caso: si teme uno stiramento. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 12 novembre 2025 alle 11:16 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
