"Trappole rossoblu per le due capolista, prima della seconda sosta. L’Inter contro il Bologna a San Siro, il Milan contro il Genoa a Marassi. Gare in apparenza facili, in realtà dense di insidie, da vincere per restare in cima e allungare ancora, se le altre steccheranno". È l'incipit del pezzo lanciato da La Gazzetta dello Sport per analizzare gli imminenti impegni in campionato di Inter e Milan, al momento appaiate in vetta alla classifica a 18 punti.

La squadra di Inzaghi arriva all'appuntamento dopo una prestazione importante in Champions: il pericolo, secondo la rosea, è un eccesso di autostima e confidenza perché "il Bologna va maneggiato con cura, servirà un’applicazione costante - si legge -. È squadra corta, di media sta raccolta in 32 metri, e palleggiante, lavora per creare lo spazio vuoto in cui infilarsi".