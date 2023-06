L'Inter sta abbracciare il sesto calciatore spagnolo della sua storia. Si tratta di Cesar Azpilicueta, 33enne difensore che si sta liberando in queste ore dal Chelsea, con il quale aveva ancora un anno di contratto. "I contatti tra il difensore e l’Inter erano già iniziati nel mese di maggio - precisa La Gazzetta dello Sport -, quando i nerazzurri e il Chelsea erano in contatto per parlare di Onana: il difensore era stato individuato come una possibile contropartita dell’operazione. Poi la cosa è proseguita a prescindere e decisivo è stato anche il fatto che lo spagnolo sia riuscito a liberarsi dal vincolo con i Blues".

Azpilicueta, che nella rosa interista prenderà il posto di Skriniar, firmerà un contratto biennale: secondo il quotidiano già la prossima settimana sarà con ogni probabilità a Milano per fare le visite mediche. "Con il suo arrivo, e quello virtualmente chiuso con Bisseck, il reparto difensivo è sostanzialmente al completo. Sei giocatori per tre ruoli, dopo il riscatto di Acerbi e i rinnovi di De Vrij e Bastoni, per i quali mancano ormai solo l’ufficialità, e l’addio a D’Ambrosio".