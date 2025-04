Allarme rosso in casa Bayern Monaco. In vista della partita con l'Inter, mercoledì andata dei quarti di Champions, i bavaresi si scoprono in grave difficoltà sotto il profilo degli infortunati.

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, nell'allenamento di mercoledì, il tecnico Kompany ha dovuto fare affidamento anche su un nutrito gruppo di ragazzi del vivaio: ben 7 erano minorenni, anche se due di loro già da un po' frequentano la prima squadra (Karl e Kusi-Asare).

In particolare, è stata colpita la difesa con i ko di Upamecano, Ito, Neuer e Davies. Ma pure Kim e Guerreiro, che contro l'Inter comunque ci saranno, non stanno benissimo. Oggi, contro l'Augsburg, prevedibile un massiccio turnover per evitare nuovi guai: il +6 sul Leverkusen è rassicurante a 7 turni dal termine della Bundesliga. Ad ogni modo, ragionevole vedere dal 1' la difesa che poi giocherà anche contro l'Inter: Urbig in porta più Laimer, Dier, Kim e Guerreiro in linea davanti al portiere.

Assenti anche Pavlovic (tornato da poco in campo dopo aver ricevuto la diagnosi di mononucleosi che consiglia grande prudenza nell'aumentare i carichi di lavoro) e Coman (infiammazione al piede e a serio rischio per l'andata con i nerazzurri).