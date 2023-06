Il Corriere della Sera evidenzia una serie di dati che raccontano un trend negativo per le trasformazioni dal dischetto. Secondo quanto riportato dal quotidiano quella appena trasfeorsa "è stata la peggiore stagione delle ultime cinque sia in Premier League (25% di errori) che nella Liga spagnola (28%). In Germania e Italia non lo è stata a livello percentuale solo perché pesano i rigori assegnati allegramente dalla Var due stagioni fa: come numero assoluto di gol su rigore però anche per la A e la Bundesliga è stata l’annata più storta, con il minimo di 85 reti in entrambi i casi".