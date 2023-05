"Prima che fosse troppo tardi, l’Inter ha risolto il problema del gol e anche quello del turnover, raccogliendo per la prima volta nell’anno solare tre vittorie di fila in campionato". Lo scrive nel giorno di Roma-Inter il Corriere della Sera, ricordando che il poker è riuscito ai nerazzurri solo una volta in autunno.

L'obiettivo adesso è vincere all’Olimpico per poi concentrare tutte le energie sull'Euroderby che vale un sogno. "Oggi, contro una Roma in emergenza totale, dovrebbe toccare di nuovo a Lukaku-Correa e chi pensa che contro il Milan mercoledì partiranno titolari Dzeko e Lautaro, è autorizzato a farlo", assicura il Corsera.