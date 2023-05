"Soldi e veleni, sorpassi e sospetti: non ci facciamo mancare niente, in questo ansiogeno finale di campionato". È l'incipit del pezzo del Corriere della Sera incentrato oggi sulla corsa Champions League che, dopo la qualificazione di Napoli e Lazio, metti in palio altri due posti.

Il quotidiano generalista ripropone il virgolettato usato dall'ad dell'Inter Marotta ("Incomprensibile giocare solo 72 ore dopo la Coppa Italia") sostenendo che "qualche ragione ce l’ha" e che "ad ogni modo i suoi sono quelli che partono dalla posizione migliore: a San Siro basta un punto per blindare la qualificazione alla grande coppa, ma soprattutto per potersi poi concentrare solo e soltanto sulla finale di Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City".