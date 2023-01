In casa Roma si teme un nuovo caso Mkhitaryan. Come scrive il Corriere dello Sport , infatti, permane la fase di stallo per il rinnovo di Chris Smalling con il club giallorosso. La Roma non vuole infatti corrispondere per altri due anni lo stesso stipendio al calciatore inglese e sta giocando al ribasso per un giocatore che il prossimo novembre compirà 34 anni. Intanto sia la Serie A (Juventus in primis, ma sappiamo che anche l’Inter ha sondato il terreno) sia la Premier monitorano attentamente la situazione di Smalling, già adesso teoricamente libero di poter firmare con un’altra squadra.

José Mourinho intanto è ragionevolmente preoccupato considerato come è finita lo scorso anno per il centrocampista armeno, che ha firmato con l’Inter a parametro zero. “La Roma ha proposto a Smalling il rinnovo di una stagione alle stesse cifre - come prevede la clausola esercitabile dal giocatore - oppure un biennale a cifre inferiori. Il difensore non è convinto. Non vorrebbe tornare in scadenza tra un anno ma chiede un biennale alle cifre attuali. Riflessioni in corso: sia da parte della Roma, sia dal giocatore che vorrebbe rimanere nella capitale ma al tempo stesso vorrebbe continuare ad avere un ingaggio importante”, si legge.