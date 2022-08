Resta ancora in sospeso la situazione che riguarda Andrea Pinamonti. "Il Sassuolo ieri ha chiamato l’Inter e, in previsione di una cessione di Raspadori, ha detto di esserci. Manca l’accordo sulla valutazione del cartellino, ma il bomber di Cles è la prima opzione per Carnevali e Dionisi", spiega il Corriere dello Sport.

Adesso i neroverdi possono sorpassare l'Atalanta che sembrava in pole, con Pinamonti che si era promesso a Gasperini. Ma le parole dell'a.d. Luca Percassi sembrano preannunciare l'addio alla pista ("Bel giocatore, ma in attacco siamo al completo").