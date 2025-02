Non c'è tempo di godersi il primo posto ritrovato in Serie A perché domani è già tempo di tornare in campo: l'Inter ospita la Lazio a San Siro per i quarti di Coppa Italia.

Anche il Corsport conferma: Inzaghi opterà per diversi avvicendamenti, alcuni voluti e altri obbligati dalle assenze. Oltre a Sommer, infatti, a meno di sorprese, sono ancora fuori causa Thuram e Carlos Augusto. Per entrambi, si lavora in ottica Napoli. Out pure Correa, uscito con il Genoa per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (oggi gli esami). Dimarco e Bastoni rifiatano: spazio a Bisseck e Zalewski. Ottimismo per Frattesi: riposa Barella. Dal 1' anche Arnautovic e Taremi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Taremi.