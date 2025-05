"Quella di ieri è stata una serata epica per come è stata vissuta in campo e fuori. Avevamo vinto la partita, l'abbiamo persa e poi riagguantata e infine vinta per davvero: sono abituato a vivere queste emozioni, ma quelle vissute ieri sera dal punto di vista adrenalinico rappresentano sicuramente il top per il momento". Lo ha detto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, nel corso di un'intervista rilasciata al TG1 all'indomani della finale di Champions League conquistata dai nerazzurri a spese del Barcellona.

"L'attore principale, l'artefice di questa cavalcata è sicuramente l'allenatore Simone Inzaghi. Sia il PSG sia l'Arsenal sono club prestigiosissimi, di grande valore tecnico, ma in campo sono diverse nell'atteggiamento tattico. Non sono scaramantico nella vita: sono molto ottimista e realista".

