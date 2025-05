Ha fornito l'ennesima prova del suo infinito talento, Lamine Yamal. Ma non è bastato per portare il Barcellona in finale di Champions League. Il gioiellino classe 2007, amareggiato a fine partita dopo la sconfitta contro l'Inter, ha voluto fare una promessa a mezzo social ai tifosi blaugrana: "Abbiamo dato il massimo - scrive Yamal -. Quest'anno non è stato possibile, ma torneremo. Non abbiate dubbi, 'CULERS', non ci fermeremo finché non lasceremo questo club dove merita di stare, al top. Manterrò la mia promessa e la porterò a Barcellona. Non ci fermeremo finché non ci riusciremo. Ma domenica è un'altra finale, e dobbiamo essere tutti uniti. Lunga vita al Barça!", ha scritto.