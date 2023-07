Il primo passo è compiuto, anche se siamo lontani dalla meta. Lo United ha messo sul piatto 40 milioni e 5 di bonus per André Onana, cifra ritenuta ampiamente insufficiente dall'Inter che ne chiede 60. "La certezza è che lo United debba superare almeno quota 50 milioni, perché l’Inter accetti davvero di discutere - spiega il Corsport -. A quel punto, infatti, le richieste nerazzurre potrebbero anche calare. Perché, come ormai è chiaro, viale Liberazione ha la necessità di completare una cessione pesante, per sostenere il resto del mercato".

Soldi utili anche per dare l'assalto al Chelsea per Romelu Lukaku. "Allo studio c’è una nuova offerta che dovrebbe essere articolata attraverso un prestito con riscatto attorno a 30 milioni di euro: cifra, magari, da arricchire con alcuni bonus. Il nodo è a quali condizioni scatterà l’acquisto a titolo definitivo. Il club nerazzurro, infatti, non vorrebbe che fosse subito obbligato, ma che venga legato ad una sorta di copertura finanziaria, una rete di sicurezza: vale a dire la qualificazione alla Champions 2024/25 (che con il nuovo format mette a disposizione premi ancora più ricchi), oppure il passaggio alla seconda fase per l’edizione 2023/24, che, per l’Inter, vorrebbe dire pass per il nuovo Mondiale per club della Fifa, con annessa sostanziosa quota di sola partecipazione", spiega il quotidiano romano.