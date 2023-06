Testa al campo, ma intanto non mancano le voci di mercato attorno all'Inter. "Carlos Augusto del Monza è il nome caldo per sostituire Robin Gosens in caso di cessione del tedesco. Per l’attacco, invece, viene seguito il belga Dodi Lukebakio, 25 anni, che entrerà nell’ultimo anno di contratto con l’Hertha Berlino, 11 gol e 2 assist in questa stagione di Bundesliga - conferma il Corriere dello Sport -. Con la squadra, intanto, c’è anche Massimo Tarantino che diventerà responsabile del settore giovanile raccogliendo l’eredità di Samaden".