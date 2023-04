Anche il Corriere dello Sport focalizza l'attenzione sul momento di Romelu Lukaku e sul suo futuro: sarà ancora Inter? "Mantenendo il perimetro ristretto si potrebbe avere l’illusione che il vecchio Romelu Lukaku sia del tutto tornato. Ci sono quei due gol tra ottavi e quarti di Champions contro Porto e Benfica oppure quell’essere implacabile dal dischetto che ormai è un marchio di fabbrica. Le note positive non vanno trascurate, ma allargando il perimetro si nota come sia necessario ancora qualche passo in più per ricominciare a vestire i panni del trascinatore di questa Inter nel finale di stagione.