Lautaro leader in campo e Lautaro leader fuori dal campo. L'attaccante argentino è diventato in questa stagione il punto di riferimento totale dell'Inter che a lui proprio non vuole rinunciare.

E così - come conferma il Corsport - nei prossimi giorni è attesa la firma sul rinnovo fino al 2028 con un ingaggio da 8 milioni a stagione. L'annuncio tanto atteso potrebbe arrivare già a cavallo della la sfida con la Juventus per poter chiudere il discorso in vista poi del ritorno della Champions e dello sprint scudetto.