Il Corriere dello Sport ricorda: un anno fa, dopo 15 giornate di campionato, Lautaro aveva già insaccato 14 palloni nelle reti avversarie. Adesso è fermo a quota 5. E pure in Champions era a 2, mentre ora è fermo a 1. Questione di stanchezza, condizione fisica non al top, ma non solo.

Secondo il quotidiano romano, rispetto al passato, il Toro si mette ancor di più a servizio della squadra: pulisce palloni, taglia e cuce a metà campo e apre spazi per i compagni. Insomma, questioni di movimento. E non a caso la frequenza dei gol di Thuram è schizzata alle stelle. Certamente Lautaro è meno lucido e cattivo sotto porta rispetto a qualche tempo fa, ma la grande mole di lavoro che fa per la squadra dà comunque frutti parecchio gustosi per Inzaghi.