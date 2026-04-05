"Lo squillo di tromba alla vigilia di Inter-Roma è arrivato dal capitano", scrive il Corriere dello Sport che carica ulteriormente la squadra di Chivu e tifosi della Beneamata ricordando la vera grande lieta notizia di oggi: il ritorno di Lautaro Martinez, che ieri ha peraltro suonato ulteriormente uno squillo di good vibes col chiaro intento "di infondere serenità e concentrazione all’ambiente". Elementi "che servono disperatamente" alla Beneamata, circondata da tanta, tantissima negatività.

"Stasera al Meazza servirà una vera prova di maturità. Complice l’indisponibilità di Bisseck a destra, saranno in campo quasi tutti gli elementi che hanno garantito continuità nella cavalcata verso la seconda stella due anni fa. Dovrebbero essere nove su undici, rispetto alla formazione base di quella stagione" fa sapere il Corsport che per l'undici iniziale designa il vantaggio di Acerbi per la posizione al centro della difesa, "mentre davanti dopo quasi due mesi tornerà la coppia d'attacco titolare". E di quell'11 tanto caro, fuori ci saranno solo Mkhitaryan, che torna tra i convocati dopo alcune settimane di stop, e Pavard, momentaneamente al Marsiglia.

"Ad Appiano Gentile speravano che la sosta per le nazionali potesse essere una sorta di toccasana dopo gli inciampi contro Atalanta e Fiorentina" ma le vicissitudini con le Nazionali hanno cambiato lo stato delle cose. Ieri ai microfoni di Dazn, capitan Lautaro, che ha espresso vicinanza ai compagni, ha altresì suonato la carica e chiarito l'importanza di questo rush finale. "L’imperativo da stasera è voltare pagina, perché non esiste medicina migliore di una vittoria per ritrovare il sorriso. E gli stimoli, guardando la classifica e quanto manca alla fine della stagione, non possono proprio mancare" a nessuno, perché nessuno ha tempo tanto meno spazio per gli alibi.