C'è un dato che proprio non fa dormire nessuno in quel di Appiano Gentile: troppi gol concessi negli ultimi 15 minuti di gara. Una negatività che ormai va avanti da troppo tempo.

"I nerazzurri hanno subito ben sei gol in campionato nell’ultimo quarto d’ora di gara, addirittura il triplo di Napoli e Milan, ferme entrambe a quota due. La profondità di organico delle due principali avversarie per lo scudetto non è di certo superiore a quella dell’Inter: ciò che incide, più che la stanchezza, è l’aspetto mentale su cui Chivu tanto sta ancora battendo - puntualizza il Corsport -. Di sicuro considererà un vero peccato aver sprecato chance come quella dell’ultimo turno o contro la Juventus a inizio stagione. Il rammarico cresce allargando il discorso alla Champions League: i finali delle gare con Atletico Madrid e Liverpool, con la complicità dell’arbitro nel secondo caso, hanno sottratto all’Inter due punti che in vista degli ultimi due incroci del girone avrebbero fatto molto comodo".