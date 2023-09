Oltre a Sensi e Agoume, non inseriti in lista Champions, stasera mancheranno Cuadrado e Calhanoglu. "Se il colombiano non è ancora al meglio per la tendinite, il turco ha concluso la rifinitura di ieri ad Appiano lamentando un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra - conferma il Corsport -. Dunque largo in regia ad Asllani, che tornerebbe a partire titolare in Champions dopo il precedente dell’anno scorso sul campo del Bayern alla fine della fase a gironi". Per il resto, si va verso il debutto di Pavard al posto di Darmian, mentre secondo il CdS a sinistra più Acerbi di Bastoni.