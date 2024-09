Anche il Corriere dello Sport celebra l'impatto di Davide Frattesi, che a Udine era atteso a una prova convincente in sostituzione di Barella. Ebbene: l'ex Sassuolo non ha fatto rimpiangere il compagno di reparto e adesso Inzaghi gli chiede qualcosa in più.

Frattesi, infatti, ha ancora 25 anni, ha ampi margini di miglioramento e crescendo può completarsi e diventare un top sotto la guida del tecnico piacentino, ripercorrendo le orme di Dimarco, Calhanoglu e lo stesso Lautaro. Ora - secondo il CdS - tocca a Frattesi ed è per questo che le prossime due partite saranno importanti per la sua crescita, prima che torni l’inamovibile Barella e per fare i conti con le rotazioni in mezzo al campo nell’abbondanza nerazzurra.