"Gli esterni sono sempre stati una delle armi in più dell’Inter e Chivu ha preparato la sfida contro la Roma anche in questa chiave". Parola del Corriere dello Sport che a proposito della sfida di stasera tra nerazzurri e giallorossi non ha dubbi: "I riferimenti sono Dimarco sulla sinistra e Dumfries sulla destra" che tra l'altro vedono nella squadra capitolina una vittima ben nota personalmente, alla quale hanno già fatto male, rispettivamente due gol a testa.

"Dopo diverso tempo i nerazzurri possono contare sulla coppia titolare di esterni", una combinazione a lungo bramata dallo staff tecnico dei milanesi ma anche dai tifosi, specie dopo il lungo infortunio dell’ex Psv che lo ha tenuto a lungo fuori dai giochi. E mentre Chivu si gode il ritorno dell'olandese, questa sera al Meazza il francese Bonny sarà un "altro osservato speciale". L'ex Parma all'andata "aveva risolto il match con la rete decisiva e potrà essere una carta utile a gara in corso. Tra l'altro in campionato l’ex Parma non segna da due mesi e mezzo, avendo patito l'ultimo periodo anche in termini di prestazioni in chiave offensiva".