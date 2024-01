Calhanoglu è il faro; Barella l'adrenalina; Mkhitaryan non sbaglia una scelta. E poi Frattesi, sempre pronto, e Asllani, che pian piano si sta ritagliando uno spazio importante. Sensi e Klaassen mere comparsi. Il centrocampo dell'Inter è il motore della squadra di Inzaghi che viaggia a una velocità supersonica.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrocampo nerazzurro in Italia non ha rivali e anche in Europa può giocarsela con le big. Secondo il quotidiano romano, l'unica mediana davvero superiore per abbondanza e soluzioni è quella del Manchester City (imbarazzo della scelta per Guardiola tra De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Foden, Grealish e Kovavic). Poi c'è il Real Madrid di Ancelotti. Ma per il resto Inzaghi non teme nessuno.