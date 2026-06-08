Sta per entrare nel vivo il mercato del Cagliari, le cui manovre potrebbero intrecciarsi con quelle dell'Inter. "Oggi, o al massimo domani, la firma sul contratto triennale (Giulini dixit) del nuovo direttore sportivo, Pietro Accardi - si legge sul Corriere dello Sport -. Nel giro di pochi giorni arriverà anche l’annuncio, anticipato sempre dal presidente, del contratto biennale, più opzione per il terzo, di Fabio Pisacane, il tecnico che ha pilotato la squadra alla salvezza nel suo primo anno da allenatore in A".

Berenbruch-Cagliari, il sogno di Giulini

"Oltre a Palestra, destinato a lidi prestigiosi, anche Caprile è salito alla ribalta - si legge ancora -. Ma di fronte alle fumose proposte di club italiani e stranieri, i suoi agenti sono stati chiari: il portiere si muove solo per fare il titolare, non la riserva in qualche big. Accanto a lui, al momento, i vari Ze’ Pedro, Mina, Rodriguez, Deiola, Esposito. Nel frattempo, Giulini sta pensando alla mezzala Thomas Berenbruch, 19 anni, cognome austro-tedesco ma nato a Milano e cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il sogno? Che sia il nuovo Palestra".