Focus del Corriere dello Sport su Nicolò Barella, partita non in modo brillante come aveva abituato tutti. "Tre perle. Il gol con la Cremonese, l’assist a Brozovic contro il Torino e la punizione contro l’Udinese. Non si può dire che l’inizio di stagione di Barella sia stato totalmente negativo. La verità è che è stato semplicemente altalenante: picchi in alto (anche se non ai suoi soliti standard) e picchi in basso. Pure nella stessa partita, basti pensare proprio all’ultima contro i friulani. La punizione già citata è stata un gioiello, ma sul terzo gol bianconero, quello di Arslan, ad un certo punto il centrocampista sardo ha inspiegabilmente smesso di seguire l'avversario, permettendogli di colpire indisturbato il pallone".