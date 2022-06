L'Inter continua a lavorare sodo anche per assicurarsi due talenti emergenti come Asllani dell'Empoli e Bellanova del Cagliari. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, proprio in settimana è previsto l'affondo per il regista albanese: i toscani hanno già dato l'ok all'arrivo in prestito di Satriano e probabilmente Agoume nell'ambito dell'affare. Per quanto riguarda l'esterno cagliaritano, invece, si registra una frenata: a quanto pare, i nerazzurri, dopo aver trovato l'intesa di massima con i sardi, stanno riflettendo bene prima di impegnarsi in un'operazione comunque dispendiosa.