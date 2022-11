Ci sono anche (in parte) l'Inter e Marcelo Brozovic tra i temi toccati da Morten Hjulmand nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Lecce ricorda quando ha conquistato la fascia da capitano dei salentini: "Mi piace, ma penso a fare il calciatore. Contro il Cittadella in Coppa Italia non era stato ancora deciso nulla, poi mi è stata data la fascia alla prima con l’Inter. L’allenatore Baroni mi ha detto “Tu se il capitano”. Farlo significa esserci sempre, ma qui c’è anche altra gente con forte personalità. Parlo sempre in italiano, perché è giusto che gli stranieri imparino. Poi, chiaro, che dentro lo spogliatoio, si parli pure l’inglese".