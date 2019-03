Il Corriere della Sera segue la linea degli altri quotidiani oggi impegnati a raccontare quanto accaduto nell'incontro di ieri tra Beppe Marotta e Mauro Icardi. "Il primo vertice non sarà l’ultimo, i protagonisti si rivedranno. Nel meeting si è parlato del passato e della fascia, cui Icardi teneva tantissimo e che gli è stata tolta prima della trasferta di Europa League di Vienna, il 13 febbraio. Si è discusso però soprattutto di presente e futuro, della possibilità che Icardi riprenda gli allenamenti a breve e rientri in squadra, forse già domani. Icardi ha chiesto una tregua, di non essere più dipinto all’esterno come l’uomo che ha sfasciato lo spogliatoio e come un professionista poco serio. Marotta ha voluto la sua assicurazione su un rientro celere, senza aspettare il ritorno di Steven Zhang (previsto la prossima settimana), né un colloquio con il presidente".

Serve però un altro step: "Non può bastare il via libera al reintegro di Marotta, bisognava preparare il terreno con la squadra e lo si sta facendo. Contrariamente agli ultimi giorni, martedì Icardi si è fermato a pranzo ad Appiano, è stato cordiale con tutti. Non è confermato, ma pare ci sia stato un incontro tra l’ex capitano e una delegazione di giocatori (tra cui i croati e il capitano Handanovic), proprio per smussare le divergenze. Se Icardi rientrerà non lo farà comunque con la fascia, poi a fine stagione si vedrà se proseguire insieme. Wanda è fiduciosa, si era sentita più volte al telefono nei giorni scorsi con Marotta, ed è convinta che l’ad possa risolvere la situazione".

