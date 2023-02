Dopo lo 0-0 di Genova la vittoria sull’Udinese si è semplificata soltanto nel finale, e ha confermato l’assetto alternativo (Çalhanoglu regista, Lukaku a gara in corso) come più affidabile per l’andata di Champions col Porto. La partita da non sbagliare, per dare corpo a una stagione in bilico".